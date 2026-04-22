Rescataron a un hombre que era víctima de explotación laboral y servidumbre

Efectivos de Gendarmería nacional rescataron a una persona mayor que habría sido víctima de trata de personas y explotación laboral, en la localidad de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes.

La medida se enmarcó en la Ley 26.364 y fue ordenada por la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, tras denuncias recibidas por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

El operativo estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Paso de los Libres, con apoyo de la Sección Curuzú Cuatiá, dependiente del Escuadrón 7 Paso de los Libres Cabo Misael Pereyra. Los uniformados ingresaron a una estancia vinculada a actividades ganaderas en Colonia Pairiri, donde encontraron a la víctima en un inmueble dentro del predio.

Según el parte oficial, el ciudadano vivía en condiciones de explotación laboral, reducción a la servidumbre y trato indigno, sin acceso adecuado a higiene, alimentación, comunicación, recreación ni descanso.

La persona rescatada fue asistida por profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, junto a representantes de la Unidad de Atención y Asistencia a las Víctimas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE). Posteriormente, fue trasladada a la localidad de Curuzú Cuatiá para recibir atención integral.