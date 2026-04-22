SÁENZ PEÑA: OPERATIVO DEL 911 PERMITIÓ DEMORAR A TRES SOSPECHOSOS Y PREVENIR DELITOS

En el marco de tareas de análisis, seguimiento e investigación criminal, el Departamento 911 de Presidencia Roque Sáenz Peña logró en la madrugada de este miércoles la demora de tres individuos presuntamente vinculados a distintos hechos delictivos ocurridos en la ciudad.

El procedimiento se concretó alrededor de las 04:18 horas y estuvo a cargo de personal de la División C.O.M., bajo la supervisión del jefe del Departamento 911, comisario principal Ramón Zarza. La intervención fue el resultado de un trabajo previo que incluyó tareas de campo, recolección de información y vigilancia discreta sobre los implicados.

Según fuentes policiales, las líneas investigativas no solo permitieron establecer la posible participación de los demorados en ilícitos ya cometidos, sino también detectar que se encontraban organizándose para perpetrar nuevos hechos durante la noche.

En el operativo fueron conducidos:

A. P., alias “Calamaro”.

D. C., menor de edad con antecedentes.

W. V.

De acuerdo a las averiguaciones, los mismos estarían relacionados con varias causas en trámite, entre ellas supuestos delitos de hurto y robo con intervención de comisarías Primera y Cuarta de la ciudad.

Las autoridades informaron además que continúan las tareas investigativas para determinar si los sospechosos tienen participación en otros hechos delictivos que actualmente se encuentran bajo análisis.

Desde la fuerza destacaron que el procedimiento fue posible gracias al monitoreo permanente, la coordinación operativa y el trabajo de inteligencia criminal del servicio externo, lo que permitió anticiparse a posibles delitos y reforzar la prevención en la ciudad.

Los demorados quedaron a disposición de la magistratura interviniente, mientras avanzan las diligencias judiciales correspondientes. Por su parte, el comisario Zarza subrayó la importancia del trabajo articulado y del seguimiento sostenido como herramientas clave para la prevención del delito.