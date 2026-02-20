Reforma laboral: ¿Cómo votaron los diputados chaqueños?

Cuatro legisladores acompañaron la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y tres la rechazaron, en una sesión atravesada por paro general, cruces en el recinto y modificaciones que obligan a que el proyecto vuelva al Senado.

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei tras una sesión extensa y atravesada por un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo.

El proyecto fue aprobado en general por 135 votos a favor y 115 en contra, pero deberá volver al Senado porque el texto fue modificado durante el tratamiento.

En ese escenario, la delegación chaqueña se dividió: cuatro legisladores acompañaron la iniciativa y tres la rechazaron.

Quiénes votaron a favor

Respaldaron la reforma:

Carlos García, Libertarios.

Mercedes Goitia, Libertarios.

Guillermo Agüero, UCR – PRO.

Gerardo Cipolini, UCR – PRO.

Los votos positivos se alinearon con la posición del oficialismo nacional y sus aliados parlamentarios, que defendieron el proyecto como una herramienta para modernizar el mercado laboral y reducir la litigiosidad.

Quiénes votaron en contra

Rechazaron la iniciativa:

Julieta Campo, Unión por la Patria.

Sergio Dolce, Unión por la Patria.

Aldo Leiva, Unión por la Patria.

Los tres representantes del peronismo chaqueño votaron en sintonía con su bloque, que cuestionó la reforma por considerar que implica un retroceso en derechos laborales y una flexibilización de condiciones de contratación.

Un debate con tensión dentro y fuera del recinto

La sesión estuvo marcada por cruces fuertes entre oficialismo y oposición y se desarrolló mientras la CGT llevaba adelante un paro general de 24 horas con movilizaciones en distintos puntos del país. En paralelo, el oficialismo introdujo cambios al texto original, entre ellos la eliminación de un artículo vinculado a licencias por enfermedad, para asegurar los votos necesarios.

Como la Cámara baja incorporó modificaciones respecto del texto que había aprobado el Senado, la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta para su revisión final antes de convertirse en ley.