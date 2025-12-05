Mundial 2026: Argentina tendrá como rivales a Argelia, Austria y Jordania

El sorteo del Mundial 2026 determinó que la Selección Argentina integrará el Grupo I, y tendrá como rivales a Argelia, Austria y Jordania.

Si bien aún no se conoce en detalle el fixture del certamen, ya se sabe que el equipo de Lionel Scaloni tendría como sede Dallas. Debutará ante Argelia el 16 de junio, en tanto que el segundo partido lo jugará ante Austria, el 22 de junio, y cerrá su participación en el grupo ante Jordania, el. Así, el último campeón mundial enfrentará a un equipo europeo, un africano y un asiático.

ASÍ QUEDARON TODOS LOS GRUPOS