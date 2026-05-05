Preocupación por presunta venta de lugares para turnos en el Hospital 4 de Junio

En Hospital 4 de Junio continúan las quejas de vecinos por una situación que, según denuncian, se repite desde hace tiempo: la presunta venta de lugares en las filas para acceder a turnos médicos.

De acuerdo a los testimonios, personas que se presentan en horas de la madrugada para obtener un turno aseguran que existen individuos que se dedican a ocupar múltiples espacios en la fila con el fin de luego venderlos. Esta práctica, señalan, termina concentrando gran parte de los cupos disponibles en manos de unos pocos. La situación afecta especialmente a quienes llegan desde localidades del interior o a pacientes sin recursos económicos, quienes muchas veces no logran acceder a la atención médica si no es mediante el pago de estos lugares.

“Venimos de madrugada, hacemos fila durante horas y aun así nos quedamos sin turno”, expresó uno de los vecinos afectados, quien prefirió mantener su identidad en reserva. Otros testimonios coinciden en que el sistema se vuelve desigual y termina perjudicando a los sectores más vulnerables. Ante este escenario, los vecinos solicitan la intervención de las autoridades sanitarias y del propio hospital, con el objetivo de garantizar un acceso más justo, transparente y ordenado a los turnos médicos. Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial sobre estas denuncias.