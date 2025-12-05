Se realizó una nueva entrega gratuita de anteojos de receta

En el marco de la 11° edición del «Programa Municipal de Entrega Gratuita de Anteojos» se realizó en la tarde del miércoles una nueva entrega de anteojos de receta.

En esta oportunidad se entregaron 186 anteojos a 138 beneficiarios, de los cuales 7 lentes de 5 beneficiarios se entregaron con anterioridad por ser casos de urgencia.

Acompañaron esta entrega el Secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte, los Subsecretarios Germán Arriola e Iván Arredondo y la Concejal Soledad Pérez.

Esta fue la 5° entrega de la actual gestión del Intendente Bruno Cipolini en 2025 con la que se llegó a un total de 1686 anteojos entregados; si se tiene en cuenta ambas gestiones, se han entregado un total de 3912 anteojos para niños y adultos.

Este trabajo demuestra el compromiso que tiene el municipio con la salud y el bienestar de la comunidad .

Información Importante

El programa municipal de entrega gratuita de anteojos informa a los vecinos que hasta el 12 de diciembre se recibirá documentación.

Los requisitos son: receta oftalmológica original, válida por seis meses de su emisión, DNI y fotocopia del mismo. Para menores se debe presentar además la fotocopia del tutor.

La documentación deberá ser presentada lunes, miércoles y viernes de 8 a 12; Martes y Jueves de 16.30 a 19 en las oficinas de Acción Social, calle 16 y 1 Ensanche Sur.