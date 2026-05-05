Interceptaron un camión con 35 toneladas de azúcar en un control

El operativo se realizó en la Ruta Nacional N° 11. La carga presentaba origen indeterminado y no registraba impuestos activos.

En la madrugada de este martes, alrededor de la 1.30, personal de la División Patrulla Vial y Puestos Camineros demoró la marcha de un camión en el Puesto de Control Caminero, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 11 a la altura del kilómetro 1041.5.

El camión con semirremolque era conducido por un hombre de 50 años. El transporte tenía como origen la ciudad de San Miguel de Tucumán y se dirigía hacia Clorinda, provincia de Formosa.

Al verificar la carga —compuesta por 35.000 kilogramos de azúcar en bolsas de 1 kg, agrupadas en packs de 10 unidades— detectaron irregularidades.

Tras una consulta realizada al ARCA, informaron que la mercadería carece de trazabilidad, posee origen indeterminado y no registra impuestos activos.

Ante esa situación, las autoridades dispusieron el resguardo preventivo del rodado y su carga en el puesto caminero.