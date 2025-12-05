Cronograma de pago de Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) adelantó el cronograma de pagos de diciembre de 2025 para las jubilaciones y otras prestaciones. Para este mes, se estableció un aumento de 2,3%, en línea con el último dato de inflación difundido y se pagará también la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Este monto se acreditará a jubilados y pensionados junto con el haber y el bono de hasta $70.000, para quienes cobran la mínima.

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO (AUH) Y TARJETA ALIMENTAR

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

ASIGNACIÓN FAMILIAR POR HIJO

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR EMBARAZO (AUE)

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 12 de diciembre

ASIGNACIÓN POR PRENATAL

DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

ASIGNACIÓN POR MATERNIDAD

Todas las terminaciones de documento: desde el 15 de diciembre.

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

JUBILACIONES Y PENSIONES QUE NO SUPEREN EL HABER MÍNIMO

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

JUBILACIONES Y PENSIONES ANSES, QUE SUPEREN EL HABER MÍNIMO