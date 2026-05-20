Localizaron a una adolescente que se había fugado de un hogar

Este miércoles por la mañana, alrededor de las 9, agentes de la Comisaría Cuarta de Resistencia se encontraban en la búsqueda de una adolescente de 13 años, que fue denunciada como desaparecida el 13 de mayo del 2026.

Fue así que recibieron información que la menor se encontraba deambulando por avenida Israel. Ante ello, inmediatamente llegaron a la calle antes mencionada y en la intersección con la arteria Sixto Laconich, cerca de un comercio, hallaron a la joven.

Finalmente, tras su identificación, se procedió a su conducción y posterior traslado a Sanidad Policial, para realizarle el correspondiente examen médico.

Finalizadas dichas diligencias, la adolescente fue trasladada a la Comisaría Primera de Resistencia.