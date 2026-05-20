Caso Axel González: la abogada de la familia dijo que un testigo vio al joven ser perseguido por policías

La investigación por la desaparición de Axel González avanza entre rastrillajes, análisis de cámaras de seguridad y testimonios que apuntan a una persecución policial ocurrida antes de que el joven fuera visto por última vez. Mónica González, abogada de la familia, aseguró este miércoles que un testigo declaró haber visto a Axel correr hacia una zona de monte mientras era perseguido por efectivos policiales.

«Hoy declaraba el único testigo que lo vio a Axel ser corrido por el personal policial e ingresar a ese monte», sostuvo la letrada. Según explicó, el operativo de búsqueda comenzó el lunes a primera hora, luego de que la fiscalía recibiera formalmente la denuncia de la familia. A partir de allí, la Justicia dispuso distintas medidas sobre la Comisaría Segunda de Fontana.

«El rastrillaje empezó desde el lunes a primera hora cuando la fiscalía toma conocimiento de la denuncia por parte de la familia. Inmediatamente se tomaron medidas y una fue intervenir la Comisaría Segunda que tenía jurisdicción en el caso y dar intervención al Departamento de Investigaciones Complejas», indicó.

Hasta ahora, los operativos no arrojaron resultados positivos sobre el paradero del joven, aunque la querella aseguró que continúan solicitándose nuevas medidas probatorias. «Hasta ahora no tenemos avances respecto a algún indicio de encontrarlo a Axel, pero se están pidiendo todas las medidas necesarias», expresó González.

La abogada reconstruyó además los últimos movimientos conocidos del joven desaparecido. Según detalló, el último contacto con su familia ocurrió el sábado alrededor de las 19. «El último contacto de Axel con su familia fue el sábado a las 19 horas cuando dice que se iba a la casa de la novia que está al límite de Fontana y Tirol», afirmó.

En ese contexto apareció el relato de un amigo de la infancia de Axel, quien aseguró que ambos fueron interceptados por policías antes de la desaparición. «Se acercaron al lugar donde esta persona que es su amigo de la infancia dijo que la policía los paró, les pidió los datos, él se los dio y Axel corrió y fue corrido por la policía», explicó.

Durante los rastrillajes también apareció un elemento que podría ser importante para la investigación. «Supuestamente en ese lugar, al lado de un alambre tejido, se encuentra una ojota de Axel», agregó.

Continúa la búsqueda

Por otra parte, la Policía del Chaco informó este miércoles que continúan los operativos de búsqueda y las tareas investigativas para intentar localizar al joven de 21 años. Según el parte oficial, alrededor de las 7:30 distintas unidades especiales y comisarías retomaron las tareas de rastrillaje en la zona donde Axel fue visto por última vez el pasado 17 de mayo.

La fuerza indicó además que personal especializado del Departamento Cibercrimen continúa trabajando en la extracción y análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad consideradas de interés para la causa, bajo intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N°14.

También señalaron que siguen tomándose testimonios y verificándose distintas informaciones para reconstruir los últimos movimientos del joven.

Axel González mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tez morena, cabello negro ondulado y ojos marrones. Al momento de desaparecer vestía pantalón de buzo de acetato negro, campera negra, medias del Club Boca Juniors y ojotas blancas.

La Policía pidió que cualquier información sobre su paradero sea comunicada a la unidad policial más cercana, a la Dirección Zona Metropolitana al 3624-460863 o al servicio de emergencias 911.