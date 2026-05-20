¿Dónde pagar las multas de tránsito en el Chaco?

Desde la Policía Caminera del Chaco brindaron información sobre dónde verificar si tenés alguna multa de tránsito y en qué lugares abonarlas.

Para ello, primero deberás ingresar al link https://policiacaminera.chaco.gov.ar/consultas o, de manera presencial, acercarte a Pellegrini 19 de Resistencia.

En la página web podrás poner el dominio de tu vehículo, tu DNI o tu CUIT, para realizar la consulta. Allí, saltará el tipo y número de acta de infracción, el monto a abonar y podrás descargar el PDF para más información.

En la oficina de Pellegrini se brindará asesoramiento y las distintas facilidades de pago, de 7.30 a 20.30. Harán lo propio en Sáenz Peña, en Córdoba 558, de 7.30 a 15.

También podrás comunicarte al número de WhatsApp 3624 222353 o al correo electrónico dccionjuzgadm.notif@chaco.gob.ar