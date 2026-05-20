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¿Dónde pagar las multas de tránsito en el Chaco?

20 mayo, 2026
Gustavo Duarte

Desde la Policía Caminera del Chaco brindaron información sobre dónde verificar si tenés alguna multa de tránsito y en qué lugares abonarlas.
Para ello, primero deberás ingresar al link https://policiacaminera.chaco.gov.ar/consultas o, de manera presencial, acercarte a Pellegrini 19 de Resistencia.

En la página web podrás poner el dominio de tu vehículo, tu DNI o tu CUIT, para realizar la consulta. Allí, saltará el tipo y número de acta de infracción, el monto a abonar y podrás descargar el PDF para más información.

En la oficina de Pellegrini se brindará asesoramiento y las distintas facilidades de pago, de 7.30 a 20.30. Harán lo propio en Sáenz Peña, en Córdoba 558, de 7.30 a 15.

También podrás comunicarte al número de WhatsApp 3624 222353 o al correo electrónico dccionjuzgadm.notif@chaco.gob.ar

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