La Legislatura chaqueña acompañará el Segundo Congreso de Lactancia Materna

La presidente de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado, junto al diputado Carlos Salom, recibió a representantes de la U.E.G.P Nº 263 «Eduardo Galeano», con quienes dialogaron sobre la organización del 2º Congreso de Lactancia Materna, que se realizará el próximo 11 de agosto y sobre las distintas capacitaciones impulsadas desde la institución educativa.

Del encuentro participaron la representante legal de la institución, Gabriela Soto, junto a María Soto y Alejandro Vera, quienes brindaron detalles de las actividades formativas y proyectos que se encuentran en marcha.

Al finalizar la reunión, Salom destacó que «fue una reunión con un alto contenido de nobleza porque hablamos del Banco de Leche Materna, la puericultura, la lactancia y el significado que tiene para la nutrición de los niños al nacer». Además, remarcó que la institución «ya realizó un congreso a nivel provincial y actualmente trabaja en una nueva edición prevista para el 11 de agosto».

En ese sentido, aseguró que desde el Poder Legislativo continuarán acompañando la organización del evento y subrayó que «hay mucha gente comprometida para que la lactancia materna tenga la trascendencia y el protagonismo que merece».

Por su parte, María Soto, comentó que durante la reunión informaron a los legisladores sobre el inicio, en el mes de junio, de una formación en lactancia materna con una duración de seis meses. Está dirigida a profesionales de la salud y a personas que tengan contacto con niños. «Queremos dar a conocer esta formación, el Congreso de Lactancia Materna y también la apertura de otros cursos», señaló.