Inauguración de nuevas instalaciones en Sáenz Peña

Sáenz Peña – Agustín Bordon, del Sindicato de camioneros del Chaco:

«El proximo 30 de mayo a las 18hs esta prevista la inauguración de la remodelación completa de la casa del Sindicato de Camioneros del Chaco, en un momento difícil teniendo en cuenta el contexto a nivel pais. Esto es logrado con los aportes de los trabajadores. Lo venimos haciendo desde la casa central en Resistencia, renovando equipamientos y más y nunca hemos dejado de aportar a Sáenz Peña. Ir a una clínica o a un hospital es dificil para los trabajadores hoy por hoy, asi que contar con estos consultorios es algo que los beneficiará mucho. A partir de las 19hs ese mismo día nos trasladaremos al salon de ATSA para la realización del Balance de Memoria 2024-2025. El sindicato siempre trabaja no solo en la parte gremial sino también en la parte de la salud y en tantas areas. Esperamos poder ampliar estos consultorios y servicios medicos. Tenemos gente de muchos puntos de la provincia que asisten a estos servicios.»