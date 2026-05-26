Lanzaron un curso sobre gestión y eficiencia energética para el sector industrial

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña , a través de la Secretaría de Desarrollo Local, presentó el curso «Gestión y Eficiencia Energética Industrial», una capacitación orientada a brindar herramientas para optimizar el uso de la energía dentro del sector productivo.

La iniciativa se desarrolla en conjunto con el Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y apunta a fortalecer conocimientos vinculados con la gestión energética, el análisis de consumos y la eficiencia en instalaciones industriales.

La modalidad será híbrida, con dos encuentros presenciales en Sáenz Peña y clases virtuales de dos horas. Las inscripciones continúan abiertas a través del siguiente enlace: formulario de inscripción.

El cursado comenzará el próximo 9 de junio con un encuentro presencial y estará a cargo de los ingenieros Alejandro Adrián Almirón, Edgardo Iván Di Gresia, Christian Alejandro Godoy, Joaquín Guevara Castillo y Federico Roffé, integrante del Departamento de Energías Renovables del INTI NEA.

La propuesta está destinada a profesionales, técnicos y trabajadores vinculados con la industria, el mantenimiento, la operación de instalaciones y la gestión energética, además de personas con formación técnica interesadas en incorporar herramientas relacionadas con el uso eficiente de la energía.

El lanzamiento se realizó en el Salón Benítez del municipio y contó con la participación de la presidenta del ICCTI, Delfina Veiravé ; Diego Ayala, del área de Proyectos Sectoriales del organismo; Joaquín Guevara, representante del INTI; y el secretario de Desarrollo Local, Martín Sobol .