La Municipalidad realiza un operativo integral de limpieza y mantenimiento en el barrio San Cayetano

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, lleva adelante un operativo integral de limpieza y mejoramiento urbano en el barrio San Cayetano, con el objetivo de mantener en condiciones los espacios públicos y optimizar la circulación en el sector.

Las tareas incluyen trabajos de cuneteo, limpieza de espacios verdes, recolección de residuos acumulados y mantenimiento general del barrio, en el marco de un esquema de intervención que apunta a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Además, se están ejecutando trabajos de reparación del suelo en distintas calles del barrio, junto con el enripiado de las mismas, lo que permitirá mejorar la transitabilidad y brindar mayor seguridad a los vecinos.

Desde el área indicaron que estas acciones forman parte de un plan de mantenimiento permanente que se desarrolla en distintos sectores de la ciudad, contemplando tareas de limpieza, reacondicionamiento de calles y puesta en valor de los espacios públicos.

De esta manera, el municipio continúa avanzando con intervenciones integrales en los barrios, dando respuesta a las necesidades de los vecinos y mejorando las condiciones del entorno.