Secuestran una camioneta vinculada a una causa por lavado de activos

El operativo se llevó a cabo en la avenida Edison 1146, en Resistencia, donde se detectó la presencia de una camioneta Volkswagen Amarok, gris.

Al ser verificada en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se constató que tenía un pedido de secuestro activo en la causa «por supuesta infracción articulo 303 del Código Penal» (lavado de activos), con intervención del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Provincia del Chaco, vigente desde el 20 de mayo de 2018