Nuevo subsidio para garrafas: quiénes pueden acceder y cómo tramitar el reintegro

El nuevo esquema nacional de subsidios para la compra de garrafas de gas ya comenzó a aplicarse en todo el país. La asistencia está destinada a hogares de bajos ingresos inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y se implementa mediante reintegros automáticos al momento de la compra.

El beneficio funciona a través de las billeteras virtuales BNA+ y Modo, además de entidades bancarias adheridas a esa plataforma. El monto del reintegro será de $9.593 por cada garrafa adquirida en comercios habilitados.

Durante los meses de invierno, los usuarios podrán recibir el subsidio para hasta dos garrafas mensuales. En las épocas más cálidas del año, el alcance será de una unidad por mes.

Según informaron oficialmente, en esta primera etapa ya hay cerca de 2.000 puntos de venta habilitados en todo el país para operar con el sistema.

Requisitos para acceder

El programa está dirigido a hogares cuyos ingresos no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Indec.

El nuevo esquema nacional de subsidios para la compra de garrafas de gas ya comenzó a aplicarse en todo el país. La asistencia está destinada a hogares de bajos ingresos inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y se implementa mediante reintegros automáticos al momento de la compra.

El beneficio funciona a través de las billeteras virtuales BNA+ y Modo, además de entidades bancarias adheridas a esa plataforma. El monto del reintegro será de $9.593 por cada garrafa adquirida en comercios habilitados.

Durante los meses de invierno, los usuarios podrán recibir el subsidio para hasta dos garrafas mensuales. En las épocas más cálidas del año, el alcance será de una unidad por mes.

Según informaron oficialmente, en esta primera etapa ya hay cerca de 2.000 puntos de venta habilitados en todo el país para operar con el sistema.

Requisitos para acceder

El programa está dirigido a hogares cuyos ingresos no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Indec.