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Lotería Chaqueña informa cómo serán los sorteos durante Semana Santa

27 marzo, 2026
Walter Jara

La Dirección de Quiniela de Lotería Chaqueña difundió el cronograma de sorteos para Semana Santa, que no prevé actividad alguna para el Jueves y Viernes Santo, retomándose el esquema habitual el sábado 4 de abril.

El jueves 2 de abril, día no laborable por las celebraciones religiosas de Jueves Santo y por el feriado en conmemoración al Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, no habrá sorteos de la Quiniela Chaqueña, ni tampoco actividad administrativa.

Lo mismo está previsto para el 3 de abril (Viernes Santo), ya que Lotería Chaqueña no tendrá sorteos ni actividad administrativa, debido al feriado dispuesto a nivel nacional por esta importante celebración religiosa.

Los sorteos retomarán su esquema habitual el sábado 4 de abril, con las ediciones de La Previa a las 10,15; La Primera a las 12; Matutina a las 15, Vespertina a las 18 y Nocturna a las 21; éste último junto a la edición de la Quiniela Poceada Chaqueña.

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