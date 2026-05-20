La Selección argentina será cabeza de serie del Grupo J, conformado por Argelia, Austria y Jordania, y buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

Cuándo empieza el Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzará el jueves 11 de junio. Ese día, a las 16, se jugará el partido inaugural entre México y Sudáfrica , por el Grupo A, en el Estadio Ciudad de México.

Según detalló la FIFA, a lo largo del torneo se disputarán 104 partidos y los equipos que lleguen hasta la final deberán disputar ocho encuentros en total.

El ganador se definirá en la gran final del domingo 19 de julio, que tendrá lugar en el estadio de Nueva York–Nueva Jersey.

Cuándo será el primer partido de la Selección argentina en el Mundial 2026

La Selección argentina ya tiene definido su camino en la fase de grupos del Mundial 2026. El debut será el 16 de junio ante Argelia, en Kansas City, a las 22 (hora argentina).