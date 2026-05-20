Cada vez falta menos para la Copa del Mundo 2026, que se jugará por primera vez en tres países y con un nuevo formato de 48 selecciones. El torneo se disputará en 16 ciudades repartidas entre los países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.
Además, los equipos estarán divididos en 12 grupos y la competencia tendrá una fase extra respecto a ediciones anteriores. Tras la fase de grupos, avanzarán a la siguiente instancia los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, que se clasificarán a los dieciseisavos de final.
La Selección argentina será cabeza de serie del Grupo J, conformado por Argelia, Austria y Jordania, y buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.
Cuándo empieza el Mundial 2026
El Mundial 2026 comenzará el jueves 11 de junio. Ese día, a las 16, se jugará el partido inaugural entre México y Sudáfrica, por el Grupo A, en el Estadio Ciudad de México.
Según detalló la FIFA, a lo largo del torneo se disputarán 104 partidos y los equipos que lleguen hasta la final deberán disputar ocho encuentros en total.
El ganador se definirá en la gran final del domingo 19 de julio, que tendrá lugar en el estadio de Nueva York–Nueva Jersey.
Cuándo será el primer partido de la Selección argentina en el Mundial 2026
La Selección argentina ya tiene definido su camino en la fase de grupos del Mundial 2026. El debut será el 16 de junio ante Argelia, en Kansas City, a las 22 (hora argentina).
El segundo partido será el 22 de junio, cuando el equipo de Lionel Scaloni enfrente a Austria en Dallas, a las 14. La fase de grupos se cerrará el 27 de junio, nuevamente en Dallas, frente a Jordania, a las 23.
Equipos clasificados al Mundial 2026
Ya estan las 48 selecciones clasificadas para el Mundial 2026. Entre las ausencias más notorias se encuentra Italia que quedó eliminada en el repechaje europeo en manos de Bosnia. Además, en esta Copa del Mundo, Cabo Verde,Curazao, Jordaniah y Uzbekistán harán su debut histórico absoluto en el torneo.