Javier Milei criticó a los economistas que piden tolerar más inflación para poder crecer

Un productor rural de 25 años fue imputado por presunta trata de personas con fines de explotación laboral, en un campo de frutillas de la localidad santafesina de Arroyo Leyes, donde al menos 20 trabajadores —en su mayoría provenientes del Chaco— habrían sido sometidos a condiciones de extrema precariedad.

La discusión sobre la relación entre inflación y crecimiento económico sumó un nuevo capítulo tras una publicación reciente del presidente Javier Milei. El mandatario cuestionó abiertamente a economistas que recomiendan permitir un mayor aumento de los precios como condición para que la economía argentina logre expandirse. La intervención del jefe de Estado se produjo en un escenario en el que las cifras de inflación y actividad económica generan debate entre especialistas y funcionarios.

Milei compartió su reflexión a través de sus redes sociales, donde rechazó la idea de que “si el gobierno quiere crecer debe aceptar mayor inflación”. El presidente explicó su postura con argumentos teóricos y referencias a figuras reconocidas de la economía, en un contexto marcado por la persistencia de altos registros de inflación en el país.

En su mensaje, Milei afirmó: “Me sorprende, para mal, economistas que dicen que el gobierno si quiere crecer debe aceptar mayor inflación”. El mandatario sostuvo que puede entender que “alguien precario pueda seguir creyendo en la Curva de Phillips y hay trade-off entre inflación y desempleo (actividad) aunque ya la teoría económica la haya sepultado en 1968 y terminado de rematar entre 1972 y 1973. (Fiedman/Phelps/Robert Lucas Jr.)”. Con estas palabras, el presidente descartó la vigencia de la Curva de Phillips, un modelo que plantea una relación inversa entre inflación y desempleo, aludiendo a los aportes de Milton Friedman, Edmund Phelps y Robert Lucas Jr., quienes refutaron ese paradigma en décadas pasadas.

Captura de pantalla de un tuit de Javier Milei, presidente de Argentina, con su foto de perfil y nombre de usuario, mostrando un texto en español

El presidente de Argentina, Javier Milei, compartió en redes sociales una «reflexión profesional» donde critica a economistas que defienden la relación entre crecimiento e inflación. (Javier Milei se queja de la relación entre actividad e inflación )

La declaración de Milei se inscribe en un contexto donde la inflación sigue en el centro de la escena. Según datos recientes, el índice de precios al consumidor de febrero se ubicó en 2,9%, mientras que la variación acumulada en los últimos doce meses alcanzó el 33,1%. Estas cifras reflejan la magnitud del desafío que enfrenta la política económica argentina. El propio presidente utilizó estos datos para reforzar su argumento y cuestionar la idea de que el aumento de los precios pueda derivar en mayores niveles de actividad.

En su reflexión, el jefe de Estado manifestó: “De ahí a saltar a una relación positiva entre la inflación y el crecimiento es un disparate tanto en lo teórico como en lo empírico”. Milei afirmó que “entiendo que algún trasnochado podría llegar a creer en el modelo de James Tobin (donde la economía crece conforme viaja hacia el trueque), el cual, si tuviera sentido Argentina con la inflación que ha tenido debería ser potencia mundial”. Así, el mandatario aludió a la hipótesis del economista estadounidense James Tobin, que vinculaba ciertos episodios inflacionarios con la posibilidad de expansión económica, y utilizó la experiencia argentina para descartar esa posibilidad.

La publicación de Milei también incluyó una crítica al impacto que pueden tener las opiniones de economistas en la toma de decisiones públicas. “Creo que muchas veces no se piensa seriamente lo que se dice y mucho menos se toma consciencia de lo que significa tomar decisiones que tienen impacto en millones de personas. Sólo eso… CIAO!”, escribió. De este modo, el presidente puso el foco en la responsabilidad que implica recomendar políticas que afectan a toda la sociedad.

Este pronunciamiento ocurrió en un momento en el que indicadores oficiales muestran variaciones tanto en precios como en el nivel de actividad económica. Según datos difundidos oficiales, la actividad económica creció 0,4% en enero y acumuló un alza de 1,9% en el año. Estas cifras sugieren una leve recuperación, aunque el contexto inflacionario mantiene la preocupación entre los analistas y la ciudadanía.

El debate sobre la relación entre inflación y crecimiento económico cobró fuerza en la Argentina a partir de la publicación de estos datos y de la intervención de figuras como Javier Milei. La postura del presidente, expresada en su publicación, sostiene que no existe un vínculo positivo entre el avance de los precios y la expansión de la economía, ni desde el punto de vista teórico ni a la luz de la experiencia argentina reciente.