Hallan en una zona boscosa a un niño que 8 años que se había ido de una escuela rural

Momentos de preocupación se vivieron este martes en La Eduvigis, luego de que un niño de 8 años desapareciera tras retirarse de una escuela rural luego de una pelea con un compañero.

La situación fue alertada cerca del mediodía por la directora del establecimiento educativo, quien informó a la Policía que el alumno había abandonado la institución por sus propios medios tras el conflicto ocurrido en el aula.

Ante la denuncia, efectivos de la Comisaría local desplegaron un operativo cerrojo con recorridas e identificación de personas en distintos sectores de la zona rural.

Finalmente, el menor fue localizado oculto en una zona boscosa. Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los agentes el niño intentó escapar hacia el monte, aunque fue alcanzado a pocos metros.

Minutos después llegó al lugar la madre del menor y ambos fueron trasladados al puesto sanitario local para recibir atención médica.

De acuerdo al informe sanitario, el niño presentaba un cuadro de nerviosismo, por lo que se dispuso su derivación junto a su madre al Hospital Félix A. Pertile para una evaluación más completa.

La situación fue informada a la Unidad de Protección Integral (UPI) de General San Martín, que ordenó la entrega del menor a su progenitora.