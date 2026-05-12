El dólar volvió a bajar, y cerró a $1.405 en el Banco Nación

El dólar oficial volvió a bajar este martes, y extendió la calma cambiaria que domina el mercado desde comienzos de mayo.

Así, el tipo de cambio mayorista cayó $1.384, consolidando la mayor distancia frente al techo de la banda cambiaria en casi un año, que se ubicó en el 24,7%.

En tanto, en el mercado minorista, en el Banco Nación retrocedió a $1.405 para la venta, mientras que el promedio del BCRA, lo hizo a $1.408,67.

De esa manera, el dólar tarjeta o turista cerró a $1826,50.

Por su parte, el blue trepó a $1.415. En el mismo sentido, los financieros cotizan con pequeñas alzas: el MEP se ubica en $1.422,79, y el CCL, en $1.480,35.