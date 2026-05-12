La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña inauguró un nuevo albergue para deportistas en el Polideportivo Municipal, una obra destinada a ampliar la infraestructura del predio y mejorar los servicios para quienes realizan actividades deportivas en el lugar.

El edificio cuenta con vestuarios, baños, consultorios, sectores administrativos y accesos independientes, además de un hall de ingreso hacia la pileta, lo que permitirá optimizar la circulación dentro del complejo. También se realizaron adaptaciones para personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar espacios accesibles e inclusivos.

Durante el acto inaugural, el intendente Bruno Cipolini destacó la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura deportiva y sostuvo que el deporte constituye una herramienta de formación y contención para niños, jóvenes y adultos.

La obra también incluyó nueva iluminación para el predio y equipamiento destinado al mantenimiento del espacio, en respuesta a demandas históricas de quienes utilizan diariamente las instalaciones del polideportivo. Desde el Municipio indicaron que el nuevo albergue permitirá recibir delegaciones deportivas de otras localidades, fortaleciendo el perfil de Sáenz Peña como sede de encuentros, competencias y actividades regionales.

En ese contexto, Cipolini adelantó que existen proyectos para continuar mejorando el complejo deportivo, entre ellos la posibilidad de construir o climatizar una pileta para sostener la práctica de natación durante todo el año.

Del acto participaron además el diputado nacional Gerardo Cipolini , concejales, funcionarios municipales, vecinos, alumnos y profesores del Polideportivo Municipal.

Durante la inauguración también se repasaron otras obras que el Municipio ejecuta en distintos sectores de la ciudad, como la continuidad del pavimento de calle 35, los trabajos de acceso al barrio Néstor Kirchner, la prolongación de avenida 33 y distintas intervenciones hídricas para mejorar el escurrimiento ante lluvias intensas.

Además, las autoridades mencionaron avances en proyectos vinculados al nuevo espacio verde del barrio Loma Linda, mejoras en el Complejo Termal, intervenciones en el Complejo Ecológico Municipal y el futuro Parque Sur, previsto como un nuevo espacio recreativo para la comunidad.