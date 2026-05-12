Denunciaron por violencia de género a un empleado judicial de Chaco: el calvario de su expareja

La Justicia de Chaco investiga a un trabajador judicial denunciado por violencia de género, amenazas y hostigamiento psicológico contra su expareja, quien aseguró haber sido sometida durante meses a episodios de intimidación extrema, incluyendo mensajes con imágenes de víctimas de femicidio acompañadas de frases como: «Así vas a terminar vos».

El acusado fue identificado como Lucas Martín Simoni de 34 años, empleado de la Fiscalía N°9 de Resistencia, donde se desempeña como proveyente. La causa quedó a cargo de la fiscal Noel Benítez, titular de la Fiscalía N°11 especializada en Violencia de Género, que ya dispuso medidas de protección para la denunciante, entre ellas una prohibición de acercamiento y la entrega de un botón antipánico.

El caso tomó notoriedad pública luego de que una amiga de la víctima difundiera en redes sociales una publicación denunciando el presunto acoso que sufría la joven. En ese mensaje, aseguró que decidió hablar para no ser testigo de «otra Cecilia», en referencia a Cecilia Strzyzowski , cuyo femicidio conmocionó a la provincia y derivó en la condena a prisión perpetua de Emerenciano Sena , Marcela Acuña y César Sena .

La publicación en Instagram que realiza la amiga de la victima de violencia.

La denuncia: amenazas, control y violencia psicológica

Según la presentación judicial, la víctima mantuvo una relación de aproximadamente un año y medio con Simoni, pero decidió terminarla por la «violencia psicológica constante» que sufría. En su denuncia, aseguró que el acusado utilizaba su condición de trabajador judicial para intimidarla. «Decía que podía denunciarlo, pero que nadie me iba a creer», relató.

Además, sostuvo que el hombre le enviaba imágenes de expedientes vinculados a femicidios, fotografías de mujeres asesinadas y hasta imágenes de armas secuestradas en causas judiciales, mientras —según declaró— se burlaba de las víctimas y expresaba un profundo desprecio hacia las mujeres.

Entre los hechos denunciados también figuran episodios de control extremo, agresiones físicas, revisión forzada de su teléfono celular, amenazas con divulgar contenido íntimo y hostigamiento incluso después de la separación.

La denunciante también señaló que Simoni consumía cocaína y alcohol, y que muchos de los episodios de violencia ocurrían bajo esos efectos.

El comunicado oficial de la Fiscalía: investigación en curso y medidas de protección

Tras la viralización del caso, el Ministerio Público Fiscal de Chaco difundió un comunicado oficial a través de sus redes sociales en el que confirmó que la Fiscalía N°11 de Resistencialleva adelante una investigación penal vinculada a presuntos hechos de violencia de género.

En el texto, el organismo informó que, desde que tomó conocimiento de la denuncia, se dispusieron «medidas urgentes de protección» para resguardar a la víctima y garantizar el avance de la investigación.

Además, señalaron que se ordenaron diligencias para recolectar pruebas y determinar eventuales responsabilidades penales , al tiempo que remarcaron el compromiso institucional con «la prevención, investigación y sanción de toda manifestación de violencia contra las mujeres».

El comunicado también aclaró que el denunciado fue notificado formalmente de las medidas judiciales el pasado 11 de mayo y que la fiscalía mantiene contacto permanente con la víctima.

Investigación penal y sumario interno

La fiscal Noel Benítez confirmó que, por el momento, la causa se investiga bajo la figura de amenazas en contexto de violencia de género, aunque todavía no tiene una calificación definitiva.

En paralelo, el Poder Judicial chaqueño inició un sumario administrativo interno, dado que el acusado integra la estructura judicial provincial.