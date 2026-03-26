EL SAUZALITO SECUESTRAN 50 KILOS DE HOJAS DE COCA EN OPERATIVO RURAL

Anoche, cerca de las 22:30, los agentes de la Comisaria El Sauzalito, realizaban tarea de prevención en inmediaciones del paraje Santa Rita, donde demoran la marcha de una motocicleta Honda XR125 cilindradas, guiada por un ciudadano de 42 años, a simple vista transportaba bolsas de gran tamaño en la parte trasera. El mismo, manifestó que trasladaba hojas de coca, constatándose en el lugar una carga aproximada de 50 kilogramos.
Asimismo, se verificó el rodado en el sistema online de motovehículos sustraídos, estableciéndose que no presentaba impedimentos legales.
Interiorizada la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del Dr. Carlos Amad, dispuso el secuestro de la totalidad de la carga y la notificación del ciudadano por supuesta infracción a la Ley 23.737, continuando en libertad conforme a las disposiciones legales vigentes. En cuanto al rodado, no se adoptaron medidas, siendo restituido a su propietario.