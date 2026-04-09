«El sábado 11 de abril se realizara el Tango Folk Más, en el Centro Cultural Club Social».

En contacto con el equipo de Cultura Saenz Peña, los profesora de tango de Casa de Cultura, Lelia Diaz, informo al respecto:

«Este sábado tenemos el Tango Folk Más, un evento único y multiritmico que garantiza diversión a todos los presentes en el Club Social.

Un evento organizado por el área de profesorado de Tango y folclore de Casa Cultura y está vez saldría $5000 la entrada y seria a la canasta.

Comienza a las 21.30 hora y creemos que durará hasta las 00.30 horas seguramente.

Tenemos está intención de hermanar el tango con otros ritmos, desde hace tiempo.

Tambien queremos invitarlos a la movida interesante en la plaza San Martin que hacemos todos los domingos, una propuesta callejera de dar clases de 20 a 21 horas para luego seguir con otras actividades.

Nos enorgullece porque todos estamos trabajando sin egoísmo para el tango crezca.

Invitamos a toda la comunidad a que se una a esta propuesta.

El tanto hoy está vivo y presente para el mundo. Invitados todos a bailar tango y si no lo saben hacer recuerden habrá también ritmos latinos.