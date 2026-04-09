Sáenz Peña : El intendente destacó el trabajo conjunto con la policía y anunció medidas contra los «wileros» y reformas judiciales

En la tarde de ayer, el Centro de Monitoreo de Presidencia Roque Sáenz Peña fue sede de un importante encuentro de trabajo entre el Intendente local Bruno Cipolini, el Ministro de Seguridad Dr. Hugo Matkovich, y la Cúpula Policial representada por el Jefe y Subjefe de la Institución.

Durante la jornada, las autoridades civiles destacaron el profesionalismo con el que el personal policial viene desempeñando sus funciones en la ciudad termal, y señalo que «los ciudadanos perciben y valoran el trabajo de buena manera».

Prevención anticipada contra los «Wileros»

Uno de los puntos centrales de la mesa operativa fue el diseño de dispositivos de seguridad para este fin de semana. La Policía del Chaco ratificó su compromiso de actuar bajo un esquema de prevención activa: el objetivo es intervenir antes de que los grupos de motociclistas (denominados «wileros») logren congregarse. Mediante el uso de las cámaras del Centro de Monitoreo y patrullajes estratégicos, se busca desactivar estas conductas peligrosas de manera temprana, que garanticen la tranquilidad de los vecinos.

Reformas judiciales y endurecimiento de penas

Como soporte a la actuación en calle, se informó que se están retomaron las gestiones para impulsar reformas judiciales que permitan combatir estos delitos con mayor rigor. El fin es endurecer las penas para quienes infrinjan las normas de tránsito, convivencia y aseguren que el esfuerzo preventivo de la fuerza de seguridad cuente con un marco legal que castigue efectivamente la reincidencia.

Fortalecimiento edilicio y presencia permanente

Finalmente, se analizó una propuesta de vanguardia para la infraestructura policial: brindar edificios propios a aquellas unidades que actualmente no cuentan con sede física. Esta medida no solo dignifica la labor de los efectivos, sino que permite establecer una presencia policial permanente en puntos vitales de Sáenz Peña, para reforzar la prevención territorial y la cercanía con la comunidad.

Con estas acciones, la Policía del Chaco consolida su operatividad en la zona interior, respaldada por tecnología de vigilancia y una clara voluntad política de fortalecer la institución.