Sáenz Peña: Detienen a una mujer tras desorden y amenazas a vecinos

Una mujer de 23 años fue detenida durante la noche en el barrio San Cayetano de Presidencia Roque Sáenz Peña, luego de protagonizar un episodio de desorden y amenazas a vecinos.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30, donde efectivos policiales acudieron tras un llamado que alertaba sobre una persona que causaba disturbios en la zona.

Al llegar, los uniformados observaron a la mujer sobre el techo de una vivienda arrojando cascotes hacia casas vecinas y amenazando con arrojarse, situación que fue controlada luego de un diálogo con la misma, logrando que descendiera del lugar.

Vecinos del sector manifestaron que momentos antes la mujer habría causado daños y proferido amenazas, por lo que fue conducida y notificada de su situación legal en una causa por supuestos daños y amenazas, quedando a disposición de la Justicia.