Finalizó un operativo histórico de lucha contra el abigeato

Un importante operativo encabezado por la Dirección de Seguridad Rural y Ambiental culminó este martes con el secuestro de 68 animales vacunos, una camioneta y diversos elementos vinculados a la actividad ganadera, en el marco de una investigación por presunto abigeato que se desarrolló durante cinco días consecutivos en la zona de “La Sabana”.

La investigación se inició el pasado 24 de abril tras denuncias de responsables de un establecimiento rural por reiterados faltantes de hacienda. Las pesquisas reunieron indicios sobre una presunta maniobra de comercialización ilegal de ganado la cual apuntaron a un hombre de 44 años, quien fue detenido durante los allanamientos ordenados por la Justicia.

Con órdenes libradas por el Juzgado de Garantías Nº 3 de Resistencia, el operativo comenzó el 9 de mayo y demandó un amplio despliegue policial con intervención de distintas divisiones rurales de la provincia.

Los procedimientos permitieron inspeccionar 618 animales y recuperar vacunos con marcas pertenecientes a distintos establecimientos rurales de la provincia. También fueron secuestrados hierros de marca y pinzas señaladoras.

La causa continúa bajo intervención de la Fiscalía Rural y Ambiental, a cargo de la doctora Noelia Miño.