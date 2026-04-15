El FMI aprobó la segunda revisión y se habilita un desembolso por US$ 1000 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que la Argentina aprobó la segunda revisión del programa vigente desde abril de 2025, y se encamina así a destrabar un desembolso por US$1000 millones para el país.

No obstante, para el envío de los fondos, el directorio del organismo debe dar su conformidad a la evaluación técnica.

«El personal del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión del programa, lo que abre la posibilidad de acceder a unos US$1000 millones», afirmó el FMI a través de un comunicado.

En ese marco, el organismo valoró la aprobación del Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma laboral, así como los acuerdos comerciales y el fomento a las inversiones en minería.

Además, el FMI destacó el proceso de acumulación de reservas, a través del cual el Banco Central compró US$5500 millones en lo que va del año. También proyectó que las reservas netas aumenten al menos US$8000 millones en 2026.

A su vez, detalló que el superávit fiscal seguirá siendo el pilar fundamental del programa y que se deberá alcanzar un superávit primario del 1,4% del PBI este año a través de un «control del gasto riguroso y continuo». «Con el tiempo, se espera que las reformas bien planificadas del marco tributario, de pensiones y fiscal mejoren aún más la calidad y la solidez de este pilar fiscal», indicó el organismo.

En relación con la política monetaria, el Fondo expuso que se mantendrán una estrategia «suficientemente estricta» y con «medidas preventivas para contener la volatilidad de las tasas de interés». Por otra parte, puntualizó que la estategia para cubrir los vencimientos de deuda en dólares se basarán en la emisión de bonos en moneda dura, la venta de activos públicos, operaciones de recompra con bancos centrales y préstamos externos con otros organismos internacionales.

Por último, el FMI advirtió que el directorio aprobará de forma definitiva la segunda revisión «una vez concluídas las medidas pendientes», aunque no precisó cuáles son esas medidas.