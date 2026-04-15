Óptimo escurrimiento del agua tras abundantes lluvias en Sáenz Peña

El sistema de desagües respondió de manera favorable ante los aproximadamente 150 milímetros de lluvia registrados, en promedio, en Presidencia Roque Sáenz Peña. En ese contexto, las estaciones de bombeo comenzaron a operar desde el inicio de las precipitaciones y continúan trabajando para disminuir el nivel de agua en los reservorios y facilitar el drenaje en todos los barrios.

Desde las primeras horas del día, un alto porcentaje de la ciudad ya presentaba sus calles sin acumulación de agua, garantizando la transitabilidad.

No obstante, en algunos barrios aún persisten calles anegadas, por lo que se mantienen las tareas de desagote para normalizar completamente la situación.

Actualmente, las estaciones de bombeo funcionan a pleno: tres bombas en el barrio Ginéz Benítez; cuatro en el cuenco de calle 68 y ruta 16; cuatro en el cuenco de calle 33 y ruta 95; dos en el Parque Temático; y una bomba en cada uno de los barrios La Salada, San Martín, 713 Viviendas, Sarmiento y Luis Raota.

Paralelamente, las cuadrillas de Servicios Públicos trabajan en la recolección de ramas y árboles caídos, como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento. Desde el municipio se continúa trabajando intensamente para restablecer la normalidad en toda la ciudad.