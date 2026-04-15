LO DETUVIERON POR UN CASO DE HOMICIDIO: CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN

Un joven de 26 años fue detenido este martes 14 de abril luego de que lo señalaran como el presunto autor de una causa de “supuesto homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. Los agentes de la división Delitos Contra las Personas realizaron la investigación y recibieron la declaración de un testigo visual del hecho que señalaba como supuesto autor al joven detenido.

El Equipo Fiscal N°2 ordenó la aprehensión y los agentes continúan la investigación para obtener más elementos para lograr esclarecer el hecho por completo.