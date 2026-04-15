SÁENZ PEÑA: Encontraron a dos hermanos santafesinos que fueron denunciados como desaparecidos

Este martes, alrededor de las 18, personal de la Comisaría Segunda de Presidencia Roque Sáenz Peña realizó un procedimiento que permitió ubicar a dos hermanos que eran intensamente buscados por la Policía de Santa Fe.

El hecho tuvo lugar en la intersección de Avenida 1 y calle 14, en el barrio Ensanche Sur, donde los efectivos procedieron a la conducción de un joven de 18 y otro de 26 años, ambos domiciliados en la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, hasta la dependencia policial.

Los jóvenes registraban un pedido de localización activo, luego de que su madre denunciara su desaparición el pasado 12 de abril en la provincia de Santa Fe, manifestando no tener contacto con ellos desde el día 10, y señalando, además, que viajaban sin medios de comunicación.

Tras la intervención, se dio aviso al fiscal de turno, Marcelo Soto, quien dispuso la participación de la División Convenio y Búsqueda de Personas, a fin de coordinar acciones con la Policía santafesina. En ese marco, se entabló comunicación con el jefe de la Comisaría Primera de Reconquista, quien confirmó los pormenores de la denuncia.

Conforme a las directivas del magistrado interviniente, se ordenó la recepción de declaraciones testimoniales a ambos jóvenes, quienes se encontraban en buen estado de salud, y quedando sin efecto el protocolo de búsqueda de personas.