Charata: bomberos rescataron a un perro atrapado en un canal rural

Efectivos de la División Bomberos de Charata realizaron este miércoles un operativo de rescate animal en el Camino Rural Mercosur, donde lograron salvar a un perro que había quedado atrapado en un canal.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 14.15, tras un pedido de auxilio que alertaba sobre la situación del animal en una zona de difícil acceso, entre malezas y cerca de tuberías de un canal fluvial.

Al arribar, los uniformados constataron la situación y, mediante técnicas específicas de rescate, lograron extraer al canino de manera segura.

Una vez en la superficie, verificaron que el animal se encontraba en buen estado de salud, quedando fuera de peligro.