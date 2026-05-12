Caso Nisman: la fiscal Viviana Fein fue procesada por encubrimiento agravado

El juez federal Julián Ercolini procesó a la exfiscal Viviana Fein por encubrimiento agravado, por la contaminación de la escena donde fue encontrado muerto el fiscal Alberto Nisman, el 18 de enero de 2015.

Fein estuvo a cargo en el primer momento de la investigación de la muerte del entonces titular de UFI-AMIA, hasta que la causa fue finalmente elevada al fuero federal.

Asimismo, en el marco de la causa que llevan adelante Ercolini junto al fiscal federal Eduardo Taiano, la exfiscal fue citada en febrero último a los tribunales de Comodoro Py.

De acuerdo al dictamen de Taiano, Fein incurrió en negligencias graves durante las primeras horas en el lugar de los hechos, como la alteración o pérdida de evidencias clave, generaron un escenario de desorden que complicó el avance de la causa.

El fiscal hace referencia a otras fallas, como la «excesiva tardanza en llegar al lugar; permitir a su llegada que el descontrol previo continuara; entrar sin la vestimenta adecuada; permitir la libre circulación de personas por el departamento sin identificarlos ni saber qué función cumplían allí, y manipular y permitir la manipulación de pruebas sin el correcto resguardo».

Además, dice que están el paso de más de 80 personas por el departamento antes de resguardar las pruebas iniciales, lo que Taiano calificó como un «auténtico caos» con impacto directo en la recolección de indicios.

Para el fiscal la zona más afectada fue el baño, donde apareció el cuerpo de Nisman. En un informe previo de agosto, Taiano ya había señalado la «falta de diligencia» en el manejo del lugar.

El fiscal advirtió sobre «la existencia de concretas y graves irregularidades cometidas por los funcionarios públicos en el departamento de Puerto Madero», en la noche en que encontraron el cuerpo de Nisman. Taiano alertó que «esas irregularidades podrían poner en riesgo el descubrimiento completo de la verdad».

Con respecto a las acusaciones por no preservar el lugar de los hechos, Fein se defendió y aseguró que «fue escalonado el ingreso, no estuvieron todas esas personas juntas en el interior y eso se puede observar perfectamente en el video».

Además, sostuvo que esas personas «no contaminaron absolutamente nada», y agregó: «Nadie describe cómo se contaminó o que faltó. Nunca nadie lo describió».

«Miren lo que está dentro de la causa, no lo que se habla al margen de la causa. Es lo único que pido a los medios, con todo respeto. Lean la causa, las pericias, en particular una, la criminalística, de la que nadie habla», planteó.

En esa línea, expresó: «Yo se quién soy y como he actuado. Nadie me engañó, eran todos peritos de gran trayectoria».

UNA MUERTE SIN RESPUESTA

Alberto Nisman fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en el baño de su departamento en Puerto Madero, el 18 de enero de 2015.

Luego de una primera hipótesis de suicidio, surgieron elementos para sostener que fue un homicidio. Sin embargo, la Justicia aún intenta determinar quiénes cometieron el presunto asesinato.

Nisman investigaba el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, que fue en 1994. Poco antes de su muerte había presentado una denuncia contra la entonces presidenta, Cristina Kirchner, por presunto encubrimiento de los iraníes responsables del ataque terrorista.