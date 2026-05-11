Detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual tras una falsa oferta laboral

Un hombre de 37 años fue detenido este lunes, en Resistencia, acusado de abuso sexual con acceso carnal en una causa que se inició tras la denuncia de una joven que aseguró haber sido engañada mediante una propuesta laboral.

La investigación comenzó el pasado 9 de mayo, cuando una mujer de 27 años denunció que había sido contactada a través de Instagram por el propietario de una estética ubicada sobre calle Güemes al 1500 aproximadamente.

Según relató, el hombre le ofreció trabajo como masajista y la citó en el local comercial. La denunciante sostuvo que, una vez en el lugar, fue víctima de abuso sexual.

A partir de la presentación judicial, el fiscal de turno, Víctor Reccio, ordenó la identificación y aprehensión del sospechoso. Con esa directiva, efectivos del Servicio Externo de la Comisaría Octava Metropolitana lograron localizar y detener al acusado, domiciliado en Villa Río Negro.

Durante el procedimiento, además, los agentes secuestraron un teléfono celular considerado de interés para la causa.

Por disposición de la Fiscalía, el hombre fue notificado de su aprehensión en la causa por «supuesto abuso sexual con acceso carnal», mientras continúan las diligencias investigativas.