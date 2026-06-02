Designaron al nuevo subsecretario legal de Capital Humano

El Gobierno designó al nuevo subsecretario legal de Capital Humano y se trata del abogado Mariano Mauro Sartoris, según se informó este martes a través de una publicación del Boletín Oficial.

En la disposición a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas se indicó: “Desígnase, a partir del 21 de mayo de 2026, en el cargo de Subsecretario Legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano al abogado Mariano Mauro Sartoris”.

La misma fue firmada por el presidente Javier Milei y por Sandra Pettovello, la titular del Ministerio de Capital Humano que se encarga de áreas como trabajo, desarrollo social, educación y salud.

NA