Intentó ingresar drogas a un detenido

El hecho ocurrió en la Comisaría Segunda. Durante una requisa de alimentos destinados a un detenido, hallaron marihuana y cocaína escondidas dentro de panes.

Un hombre fue notificado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes luego de intentar ingresar sustancias prohibidas ocultas en alimentos destinados a un detenido alojado en la Comisaría Segunda de Resistencia.

El procedimiento se registró alrededor de las 21 de este lunes 1 de junio, cuando un ciudadano se presentó en la dependencia policial con la intención de entregar racionamiento a una persona detenida en una causa por “Supuesta desobediencia judicial en contexto de violencia de género».

Durante la requisa de los elementos entregados, los efectivos revisaron bolsas con pan, fideos y cigarrillos, detectando en el interior de dos panes varios envoltorios ocultos con sustancias sospechosas.

Ante esta situación, se convocó a un testigo hábil y a personal del Departamento Drogas Peligrosas Metropolitana, que realizó las pruebas de campo correspondientes. Los análisis arrojaron resultado positivo para cannabis sativa, con un peso de 3,2 gramos, y cocaína, con un pesaje de 0,5 gramos.

Tomó intervención la Fiscalía Antidrogas N° 1, que dispuso la notificación de actuaciones en libertad para el involucrado y el secuestro de las sustancias incautadas, mientras continúan las diligencias de rigor.