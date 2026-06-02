LA POLICÍA INTENSIFICA EL OPERATIVO DE BÚSQUEDA DE AXEL GONZÁLEZ

Durante este martes, efectivos de distintas unidades realizan intensos operativos en diferentes sectores de Fontana, Puerto Tirol y zonas aledañas, realizando recorridas, rastrillajes e inspecciones en puntos de interés para la investigación.

Desde la coordinación del dispositivo indicaron que los equipos continuarán desplegados en terreno, desarrollando nuevas tareas de búsqueda en distintos puntos.

La Policía del Chaco mantiene afectados al operativo todos los recursos necesarios, tanto humanos como logísticos, con el objetivo de dar con el paradero de Axel González.