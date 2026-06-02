Un remisero fue detenido por el femicidio de la adolescente en Misiones

Un remisero, de 46 años, fue detenido como principal sospechoso en el marco de la causa en la que se investiga el femicidio de la adolescente Dulce María Candia en la provincia de Misiones. Pese a que en las últimas horas había circulado que el caso no tenía avances, este lunes se conoció que la Policía de Misiones logró el arresto bajo directivas del Juzgado de Instrucción Nº1 de Eldorado.

El procedimiento se llevó a cabo durante la mañana de este lunes y fue encabezado por el Director General de Seguridad, Comisario General Raúl Maslowski, junto a efectivos de Investigaciones de la Unidad Regional III, la Dirección Homicidios y la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas.

La detención se concretó en el barrio 20 de Junio del kilómetro 3 de Eldorado, donde fue localizado y arrestado Mario Alberto Y., quien conocía a la víctima y que ahora quedó a disposición de la Justicia.

La causa se remonta a la desaparición de la adolescente, denunciada el 27 de mayo por su madre en la Comisaría de la Mujer de Eldorado, aunque indicaron que la menor estaba desaparecida desde hacía más días.

Desde el momento en el que se radicó la denuncia, se activó el protocolo de búsqueda de menores y se desplegaron múltiples líneas investigativas con intervención de distintas dependencias policiales y áreas especializadas, destaca el parte policial.

Al día siguiente, el 28 de mayo, el cuerpo de la joven fue hallado en una construcción abandonada del barrio El Tucán, hecho que dio inicio a una investigación integral para determinar las circunstancias de su muerte.

Desde entonces, los investigadores realizaron relevamientos, análisis de registros, pericias, entrevistas y diversas diligencias que permitieron reconstruir los últimos movimientos de la víctima y reunir elementos de interés para la causa.

Como resultado de esas pesquisas y de las pruebas obtenidas, la jueza María Laura Rodríguez ordenó la detención del sospechoso. La investigación continúa y resta el análisis pericial de dos celulares secuestrados, cuyos resultados podrían aportar información clave para el esclarecimiento.

Se supo que el sábado el remisero ya había sido demorado, pero fue liberado a las horas debido a que la magistrada expuso que los elementos reunidos no eran suficientes.

NA