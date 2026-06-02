Murió un ciclista tras un choque con una camioneta

Un hombre de 46 años murió el lunes por la tarde tras protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Provincial N° 4, en jurisdicción de Colonia Aborigen.

La víctima fue identificada como Gustavo Emilio Alegre, quien circulaba en bicicleta cuando, por motivos que aún se investigan, chocó con una camioneta Toyota Hilux a unos 20 kilómetros de la intersección con la Ruta Nacional N° 16.

Producto del fuerte impacto, el ciclista sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar. Personal de salud que acudió a la escena confirmó que Alegre no presentaba signos vitales al momento de ser examinado.

La camioneta era conducida por un hombre de 48 años, domiciliado en Resistencia, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, peritos de Criminalística, el médico policial y el móvil tanatológico. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Los investigadores buscan establecer cómo ocurrió la colisión fatal sobre la ruta provincial.