El sistema de desagües funciona a pleno ante las intensas lluvias

El sistema de desagües de la ciudad se encuentra operando a pleno para agilizar el escurrimiento del agua en los distintos barrios, tras las abundantes precipitaciones registradas durante la jornada.

Hasta las 9 de la mañana se registraron más de 100 milímetros en promedio y, según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias persistirán durante todo el día.

En ese contexto, las estaciones de bombeo trabajan de manera continua, con un total de 18 bombas en funcionamiento distribuidas en distintos puntos de la ciudad: cuatro en el cuenco de calle 33 y Ruta 95; cuatro en el cuenco de Ruta 16 y calle 68; dos en el Parque Temático; una en el barrio Puerta del Sol; una en el barrio La Salada; tres en el sector Ginés Benítez–Tiro Federal; una en el barrio 713 Viviendas; una en el barrio Sarmiento y una en el barrio San Miguel.

Por otra parte, cuadrillas municipales se encuentran desplegadas en distintos barrios realizando tareas de limpieza y recolección de ramas caídas. Asimismo, personal de Electrotecnia trabaja de manera articulada con la empresa SECHEEP ante la presencia de cables del tendido eléctrico caídos en la vía pública.

Se recuerda a los vecinos que, ante cualquier situación de emergencia, pueden comunicarse a la línea 103. El sistema de bombeo continuará operativo y en monitoreo permanente ante la posibilidad de nuevas precipitaciones, con el objetivo de garantizar el normal escurrimiento del agua y brindar asistencia en los sectores que lo requieran.