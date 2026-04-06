Margarita Belén: denuncian amenazas de tiroteo escolar vía TikTok

Una denuncia presentada el pasado 2 de abril en la Comisaría de Margarita Belén alertó sobre una presunta amenaza de ataque en la Escuela de Educación Primaria N° 12 «Francisco Agostini», luego de que padres detectaran una cuenta de TikTok que enviaba mensajes intimidatorios a alumnos y hacía alusión a un posible hecho violento.

De acuerdo al escrito policial, la denunciante explicó que tomó conocimiento de la situación a través de un grupo de WhatsApp de padres de estudiantes de séptimo grado. Allí comenzó a circular la existencia de una cuenta «aparentemente falsa» en la red social TikTok, que presentaba contenido preocupante.

Según consta en la denuncia, el perfil posee únicamente dos publicaciones en las que «se observa un video de las partes de un arma de fuego aparentemente 9 milímetros», acompañado por la leyenda: «Mi novio entreno box 5 años y te puede partir la madre fácil». A esto se suman expresiones más directas vinculadas al uso de armas: «Yo con una pistola en mi bolsillo» y «La pistola que tengo para hacer eso en la escuela».

El documento también señala que, desde esa cuenta, durante el año 2025 se enviaron mensajes privados a alumnos. En uno de ellos se lee: «Los del B están todos muertos jaja». En otro intercambio, se menciona explícitamente la fecha del 14 de abril de 2026, lo que fue interpretado por las familias como una posible advertencia de ataque.

La denunciante indicó que los propios estudiantes desconocen quién podría estar detrás del perfil, aunque sospechan que se trataría de alguien del entorno escolar. Ante esto, manifestó su preocupación por la integridad de los chicos y sostuvo que decidió radicar la denuncia «por la seguridad y bienestar de su hijo».

El caso generó alarma en la comunidad educativa de Margarita Belén y se inscribe en un contexto reciente de violencia escolar en el país. La semana pasada, en la provincia de Santa Fe, un adolescente protagonizó un tiroteo dentro de una escuela , en el que murió un alumno y al menos ocho personas resultaron heridas.