Resistencia : Demorado tras intentar robar en una conocida librería

El hecho fue reportado por la División Caminantes en la intersección de Peatonal Perón y Santa María de Oro. Un joven de 23 años alertó a los efectivos sobre un individuo que había intentado robar en una conocida librería. Con las características aportadas, los uniformados localizaron al sospechoso a pocos metros.

Al notar la presencia policial, el sujeto escapó a pie en dirección a la Plaza 25 de Mayo.

Luego de un operativo cerrojo y junto a otras unidades y la colaboración de las cámaras de Videovigilancia, los agentes lograron dar con el sospechoso de 25 años, quien vestía otra ropa y se escondía entre los arbustos de la plaza central.

En presencia de Testigo secuestraron una remera, un pantalón jeans de hombre y un cuchillo.

Finalmente el ciudadano fue puesto a disposición de la justicia.