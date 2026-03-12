Declaran culpable a un hombre por tres casos de abuso sexual

El jurado popular declaró culpable a un varón que estaba imputado por tres hechos de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente.

El veredicto unánime se dio al final del juicio por jurados que se desarrolló en Juan José Castelli en la causa 2.813/2025-6, que tuvo como jueza técnica a la camarista Alejandra Andrea Genovese.

La investigación penal preparatoria estuvo a cargo de la fiscal de Misión Nueva Pompeya, Johana Evelin X y en las audiencias del juicio intervino Carlos Fabricio Calvo, fiscal de la Cámara Multifueros. En tanto que el abogado defensor fue Christian Ramazzini Escobar. También intervino la Oficina Judicial de Juicios por Jurados de Castelli, integrada por Alejandro Pellizzari, Victor Meza y Natalia Morante.

La audiencia de voir que concluyó con la selección de 12 jurados titulares y cuatro suplentes, tuvo lugar el lunes y martes. Luego, fue momento de la lectura de instrucciones iniciales, las partes presentaron los alegatos de apertura y comenzó la producción de la prueba.

Las declaraciones de testigos finalizaron el miércoles, tras lo cual declaró el imputado, las partes expusieron alegatos de clausura y la jueza leyó las instrucciones finales. El jurado emitió su veredicto después de dos horas y media de deliberación.

Debido a las características de la causa, no se proveen datos sobre víctima ni victimario.