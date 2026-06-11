Marcos Senesi será el reemplazante de Balerdi en la Selección

Lionel Scaloni definió este viernes que Marcos Senesi sea el reemplazante del lesionado Leonardo Balerdi. El flamante defensor del Tottenham disputará el Mundial 2026 en lugar del lesionado jugador del Olympique de Marsella.

El defensor se sumará a la concentración del equipo nacional en Estados Unidos, por lo que el director técnico podrá contar con él en estos días previos al debut frente Argelia.

El defensor de 29 años viene de tener una gran temporada en el Bournemouth de la Premier League. Con el equipo rojinegro el argentino logró clasificar a la Europa League de la próxima temporada. De este modo, el Tottenham posó sus ojos en él y lo compró para afrontar la temporada venidera. El conjunto de Londres terminó en la 17° posición de la liga de Inglaterra, salvándose del descenso en la última fecha del certamen.

Con respecto al conjunto nacional, Senesi viene de formar parte de los amistosos que Argentina disputó en marzo, ante Mauritania y Zambia, en la Bombonera.

El defensor disputó solo tres partidos con el equipo mayor. Su debut se produjo ante Estonia, en la previa del Mundial de Qatar. Su siguiente aparición fue en un amistoso ante Venezuela en octubre de 2026 y la más reciente fue ante Mauritania, el 27 de marzo en la Bombonera.