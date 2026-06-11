Villarruel apuntó contra Adorni por no presentarse al Senado a informar sobre la gestión del Gobierno

La vicepresidente Victoria Villarruel apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por no presentarse al Senado a informar sobre la gestión del Gobierno. También debe brindar el informe en la Cámara de Diputados .

A través de su cuenta de X, señaló: «El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25».

«Por lo cual acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el art. 101 de la Constitución Nacional que dice: «El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 71. Asimismo estoy convocando a Labor Parlamentaria el próximo miércoles para discutir este y otros temas», indicó.

Adorni suma una crítica más dentro del propio Gobierno, luego de que también la senadora Patricia Bullrich se expresara tras la presentación de la declaración jurada del funcionario y sostuviera: «Esto es más que un error», en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.