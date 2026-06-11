Adorni presentó su declaración jurada e incluyó las polémicas propiedades

En medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni presentó finalmente su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, en la que informó bienes por $944,6 millones al cierre de 2025.

La presentación se conoció luego de varias demoras y tensiones internas dentro del oficialismo. Entre las principales novedades figura la incorporación de dos propiedades adquiridas en los últimos años: una vivienda en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz, y un departamento con cochera en el barrio porteño de Caballito.

Según la documentación oficial, la propiedad de Indio Cuá fue adquirida el 15 de noviembre de 2024 y posteriormente sometida a refacciones valuadas en aproximadamente US$245.000, monto que habría sido abonado en efectivo.

Asimismo, un año más tarde, el 18 de noviembre de 2025, Adorni compró un departamento en Caballito por unos US$230.000. De acuerdo con la declaración, gran parte de esa operación fue financiada mediante préstamos otorgados por particulares, entre ellos dos mujeres jubiladas que aportaron cerca del 87% del valor de compra.

SU PATRIMONIO CRECIÓ 43% EN UN AÑO

La declaración jurada muestra que el patrimonio bruto del funcionario pasó de $662,6 millones al inicio de 2025 a $944,6 millones al cierre del ejercicio, lo que representa un incremento nominal cercano al 43%.

Entre los bienes declarados figuran: un departamento con cochera en la Ciudad de Buenos Aires, valuado en $255,8 millones; una vivienda familiar en Capital Federal, tasada en $61 millones; un departamento en La Plata valuado en $96,9 millones, y una propiedad en Exaltación de la Cruz destinada a inversión, valuada en $156,9 millones.

MÁS DE 200 MIL DÓLARES EN EFECTIVO

Otro de los puntos destacados de la presentación es la importante tenencia de moneda extranjera. Adorni declaró US$209.961 en efectivo dentro del país, equivalentes a unos $303,6 millones, además de una cuenta bancaria en Estados Unidos con un saldo de US$6.220.

No obstante, la declaración muestra una reducción respecto del año anterior, cuando había informado US$388.961 en efectivo.

FUERTE AUMENTO DE SUS DEUDAS

Por otro lado, la documentación presentada por Adorni ante la Oficina Anticorrupción revela además un fuerte incremento de sus pasivos. Mientras que al inicio de 2025 las deudas ascendían a $92,4 millones, al finalizar el año alcanzaban los $317,3 millones.

Entre los compromisos declarados figuran deudas hipotecarias y obligaciones en dólares con distintas personas físicas, vinculadas principalmente a las operaciones inmobiliarias realizadas durante el período.