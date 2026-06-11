Sáenz Peña tendrá un Fan Fest Mundialista con pantalla gigante y una propuesta solidaria

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña anunció la realización del Fan Fest Mundialista, una propuesta que permitirá a vecinos y familias seguir los partidos de la Selección Argentina en pantalla gigante y, al mismo tiempo, colaborar con comedores y merenderos de distintos barrios de la ciudad.

El evento se desarrollará en el sector cubierto del Predio Ferichaco, que será acondicionado especialmente con una pantalla gigante, patio gastronómico, juegos recreativos, sorteos y espacios para emprendedores locales.

La presentación oficial se realizó en el Salón Benítez de la Municipalidad y estuvo encabezada por el secretario de Desarrollo Humano y Deportes, Germán Rearte, junto a la responsable del área de Emprendedurismo, Raquel Psocik, y Germán Cáceres, uno de los organizadores.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es su carácter solidario. La entrada consistirá en la donación de un alimento no perecedero, que posteriormente será distribuido entre comedores y merenderos que realizan una importante tarea social en distintos sectores de Sáenz Peña.

El Fan Fest abrirá sus puertas cada vez que juegue la Selección Argentina y tendrá su primera edición el martes 16 de junio, desde las 20.30.

La organización prevé distintos sectores para garantizar la comodidad y seguridad del público, con un área central para la transmisión de los encuentros, espacios gastronómicos, juegos para toda la familia, puestos de emprendedores locales, sector de bebidas y servicios sanitarios.

Desde el municipio destacaron que la propuesta busca reunir a la comunidad en torno a la pasión por la Selección Argentina, promover el trabajo de los emprendedores locales y generar una cadena solidaria en beneficio de quienes más lo necesitan.

De esta manera, el Fan Fest Mundialista se presenta como una alternativa para disfrutar de cada partido en un ámbito familiar y festivo, donde la pasión por los colores argentinos también se combina con la solidaridad.