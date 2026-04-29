Con el apoyo de Milei, Karina y el Gabinete: Adorni se presentará en el Congreso

El Gobierno luce enfocado en que el informe de gestión que presentará (este miércoles a las 10.30 de la mañana) Manuel Adorni en la Cámara de Diputados salga de la mejor manera posible. El objetivo es que el jefe de Gabinete no cometa errores y pueda contestar las preguntas de los legisladores de forma sólida, sin dejar lugar a interrogantes. Se busca que la actividad corra el foco de la agenda en torno al funcionario, opacado por la situación judicial .

Para que la performance no tenga sobresaltos, los equipos técnicos del ex vocero presidencial trabajaron arduamente. La tarea comenzó hace casi un mes y en Balcarce 50 siempre resaltaron que Adorni quiso presentarse en la Cámara baja. Subrayan que nunca tuvo dudas pese a que desde el propio oficialismo existieron voces que dudaron de la conveniencia de la exposición.

El respaldo de la cúpula de La Libertad Avanza hacia el ex candidato a legislador se encuentra intacto pese a las novedades que entregó el expediente judicial que indaga su evolución patrimonial. Javier Milei ya avisó que estará en el recinto acompañando la exposición de su ministro coordinador. También es seguro que el principal sostén que posee, Karina Milei, imite a su hermano y se dé cita en el Parlamento.

Además, se prevé que los ministros acompañen la presentación, aunque fuentes oficiales todavía no querían confirmar quién estará presente y quién no. Argumentaron que la agenda de cada funcionario es compleja. Por el momento, estarán Mario Lugones (Salud), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano), Alejandra Monteoliva (Seguridad), y Luis Caputo (Economía). Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) prometió ir antes de un viaje a Bolivia.

Existe la posibilidad de que Santiago Caputo, el asesor presidencial, esté en el lugar.

Para el Gobierno, es clave que no se repita la escena de la última conferencia de prensa de Adorni, en la cual se lo vio enfrascado en discusiones con periodistas y sin posibilidades de explicar cómo adquirió propiedades. Es fundamental que luzca concentrado y seguro ante las preguntas de los diputados, precisamente los de Unión por la Patria.

Las dudas de los integrantes de la Cámara baja hacia el funcionario primero se enviaron por escrito. Y recibió unas 4.800, lo cual es un récord. Tras quitar las repetidas o redundantes quedaron poco más de 2.000, de las cuales constan varias referidas a sus viajes, su compra de propiedades y su declaración jurada.

La cita llega en un momento complejo para Adorni, de alta exposición. Caracterizado por la simultaneidad de investigaciones en curso y el archivo reciente de una causa menor, las cuales avanzan en la Justicia federal bajo la dirección del fiscal Gerardo Pollicita.

Hace unas semanas, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, para contrastar sus declaraciones juradas con su nivel de vida y sus activos reales.

Paralelamente, las cuatro mujeres involucradas con la compraventa de uno de los inmuebles del jefe de Gabinete declararon, semanas atrás, ante la Justicia, y se supo que el departamento de Caballito fue comprado por el funcionario a un valor menor del que tiene en el mercado.